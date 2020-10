Gents burgemeester Mathias De Clercq geniet meer dan ooit van zijn ochtenden: “Kunnen ontbijten met mijn gezin is een feest”

Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: Mathias De Clercq (38), burgemeester van Gent. Hij vertelt over de gekoesterde vroege ochtenden met zijn kinderen – en boterhammen met te veel choco – en hoe zijn oma hem leerde de morgenstond te waarderen.

Wie is hij?

• 38 jaar, geboren op 26 december 1981

• is sinds 2018 burgemeester van Gent

• heeft een zoon Cezar (8) en een dochter Giulia (5)

• is al 17 jaar samen met Elsbeth (38)

“Ik heb geen wekker nodig. Ik word elke dag vanzelf wakker rond half zes, kwart voor zes. Vanuit mijn bed lees ik eerst mijn mails en het persoverzicht en stuur ik mijn medewerkers enkele Whatsappberichten. Rond kwart na zes sta ik op. Ik ben altijd als eerste beneden. Mijn Quick Mill, een Italiaanse koffiemachine, staat naast een schuifraam in onze keuken en terwijl de koffie loopt, zet ik dat raam op een kiertje. Ik geniet dan enorm: de ochtendbries in combinatie met de geur van arabicakoffie, het uitzicht, je omgeving die wakker wordt.”

Bijpraten bij een cappuccino

“Rond kwart voor zeven komt mijn madame naar beneden. Ik maak haar een cappuccino met gestoomde melk en we praten even bij. Soms is dat maar vijf minuten. Kort maar krachtig. Daarop ga ik de kinderen wakker maken. Onze dochter Giulia slaapt nog dikwijls tussen Elsbeth en mij in. ’s Nachts krijg ik soms maar enkele centimeters slaapplek, of hoor ik haar haar dromen vertellen.”

“Zodra ik haar wakker maak, springt ze in mijn armen en draag ik haar naar beneden. Mijn zoon Cezar moet ik wakker maken met een knuffel. Hij heeft een weelderige haardos en ik steek er graag mijn neus in. Hij gromt dan wat en vindt dat zogezegd niet wijs, maar ik heb hem toch al eens tegen zijn zus horen zeggen dat hij dat eigenlijk wel wijs vindt.”

Quote Ik vind die kleine ochtendmo­men­ten met het gezin zo belangrijk omdat ik – op normale dagen – vaak niet voor 22 uur thuis ben Mathias Declercq

“Daarna hebben we een moment met ons vieren. Aan de lange tafel in onze leefkeuken eten mijn madame en ik doorgaans toast met confituur en de kinderen choco. Te veel choco naar mijn goesting, maar kom. (lacht) Er staan ook twee prachtige Italiaanse kandelaars op tafel die ik ’s morgens al durf aan te steken. Ik vind onze kleine ochtendmomenten binnen het gezin zo belangrijk omdat ik – op normale dagen – vaak niet voor 22 uur thuis ben.”

“Twee keer per week breng ik de kinderen zelf naar school, hand in hand en liefst te voet. Ik kan ook enorm genieten van knusse avonden thuis met boeken en wijn en etentjes met vrienden – ook met kaarsen trouwens – maar het mooie aan de ochtend vind ik het verwachtingsvolle: wat wil ik vandaag realiseren? Wie kruist vandaag mijn pad?”

“De geur van mijn oma’s zelfgemaakte confituur is mijn mooiste ochtendherinnering. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik twee jaar was en mijn moeder heeft me fantastisch opgevoed in moeilijke omstandigheden. Ik was als kind altijd optimistisch en enthousiast, maar het valt me op dat ik rond mijn tweede levensjaar nooit lachte op foto’s. Ik moet dus wel iets gevoeld hebben van de situatie.”

Quote Bij mijn oma werd ik vroeger wakker met de geur van brood in de broodroos­ter, koffie en mijn oma’s confituur Mathias Declercq

“Mijn moeder en ik trokken een tijd na de scheiding naar een appartement aan De Sterre, op de tweede verdieping, terwijl mijn oma en opa op de eerste verdieping woonden. Ik nam dikwijls het trapje naar beneden om bij hen te blijven slapen. Mijn oma stond heel vroeg op om vruchten te plukken in de natuur waarmee ze dan haar eigen confituur maakte. Ik werd er vaak wakker met de geur van brood in de broodrooster, koffie en mijn oma’s confituur.”

“Mijn oma leerde me geuren appreciëren. Het is ook de reden waarom ik de ochtenden met mijn gezin zo apprecieer. Er was altijd veel geborgenheid tussen mij en mijn moeder – nu nog altijd, al zien we haar momenteel minder door covid. Maar we waren nooit een groot, klassiek gezin. Vandaag kunnen ontbijten aan die lange tafel samen met Elsbeth en onze kinderen, is voor mij een waar feest.”

Vertellen tijdens het wandelen

“In het weekend ga ik graag joggen in het Parkbos nabij mijn huis. Ik vertrek aan mijn voordeur, en heb een korte, een middellange en een lange route van respectievelijk 5, 7,5 of 15 kilometer. Het is er prachtig, zoals nu, wanneer de zon opkomt: het heeft net geregend, waardoor het hier heerlijk ruikt, je hoort de konijnen ritselen …”

“Op zondag komen we hier soms met het hele gezin. Mijn zoon neemt dan zijn BMX en mijn dochter haar step, maar vaker zijn het enkel mijn zoon en ik. Hij vertelt zoveel meer als we met zijn tweeën zijn. Laatst wandelden we hier en vroeg hij me waar mijn grootouders naartoe zijn. Ik legde hem uit dat ze overleden zijn, wat hij nog niet volledig kan vatten. Toen brak de zon door de bomen, wees hij naar de stralen en zei hij: ‘Ik denk dat ze daar zijn’.”

