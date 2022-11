Geen Sinterklaas als je kinderen stout zijn: is dat een goed idee? Dit zegt de pedagoog

VIDEO. De weekenddilemma’s van Adil El Arbi en Loubna Khalkhali: “Ik eet graag een snickerbo­ter­ham”

“Hoe laat we opstaan in het weekend? Goh, dat hangt ervan af.” “Nee, zo laat mogelijk!” Regisseur Adil El Arbi en VRT-journaliste Loubna Khalkhali stapten deze zomer in het huwelijksbootje. Maar hélemaal gesynchroniseerd zijn ze nog niet, merken we als we hen vragen hoe ze liefst hun weekend beleven.

30 september