Geen sciencefiction: onderzoekers ontwerpen kunstbaarmoeder voor prematuurtjes

Elk jaar worden zo’n 15.000 baby’s te vroeg geboren in ons land. Dat zijn 700 klassen vol kinderen die vanaf het begin moeten vechten voor hun plek op deze wereld. Onderzoekers werken daarom aan een ‘kunstbaarmoeder’, een soort couveuse 2.0 die de overlevingskansen en levenskwaliteit van extreem vroeggeboren baby’s moet vergroten. “Binnen acht jaar willen we de eerste extreem vroeggeboren baby’s helpen.”

Naar de komst van een kindje kijk je lang en intens uit. Maar als je baby te vroeg geboren wordt, brengt het vaak een periode van angst en bezorgdheid met zich mee. Bij een geboorte vóór 37 weken spreken we van een prematuurtje; normaal duurt een zwangerschap 40 weken. De grootste groep prematuren wordt geboren tussen 32 en 36 weken. Hun overlevingskansen zijn bijna honderd procent. Voor 28 weken spreken we van extreem prematuur, en stijgt de kans op complicaties. De grens van leefbaarheid wordt in ons land gelegd op 23 weken.

De overlevingskansen bij die allerjongste groep zijn klein: ongeveer de helft overlijdt bij 24 weken zwangerschap. En de baby’s die wel overleven, hebben vaak nog een leven lang last van gezondheidsproblemen zoals verminderde longfunctie of hersenschade. Ze lopen ook een groter risico om blind of doof te worden.

Quote De kunstbaar­moe­der is net als de natuurlij­ke baarmoeder gevuld met vloeistof. Hoogleraar Frans van de Vosse

Onderzoekers van de TU Eindhoven willen die extreem vroeggeboren baby’s helpen om nog even verder te groeien. Hoe? Door een kunstbaarmoeder te ontwikkelen. “Dat is veel natuurlijker dan een couveuse. Hopelijk kunnen we extreem vroeggeboren kinderen zo door de kritische periode van 24 tot 28 weken helpen”, vertelt gynaecoloog en deeltijdhoogleraar Guid Oei op de site van de TU/e.

Zijn collega Frans van de Vosse, hoogleraar Cardiovasculaire Biomechanica binnen de faculteit Biomedische Technologie van de TU/e, voegt daar nog aan toe: “De kunstbaarmoeder is net als de natuurlijke baarmoeder gevuld met vloeistof. De navelstreng staat in verbinding met een kunstmatige placenta en zorgt ervoor dat het kind zuurstof en voedingsstoffen krijgt. De toestand van de baby zou continu in de gaten gehouden worden. Denk hierbij aan hartslag en zuurstofvoorziening, maar ook hersen- en spieractiviteit.”

Lammetjes

Om de kunstbaarmoeder te testen, ontwikkelden onderzoekers van de TU/e een levensechte oefenpop. Meer bepaald een mannequin die een veel te vroeg geboren foetus moest nabootsen. In een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Philadelphia werd vijf jaar geleden ook al een experiment uitgevoerd met schapenfoetussen. “Dat geeft aan dat het principe mogelijk is”, zegt van de Vosse.

“De komende acht jaar gaan we deze technologieën verder uitwerken, en komen we tot eerste prototypes van de kunstbaarmoeder. Binnen acht jaar willen we de eerste extreem vroeggeboren baby helpen in onze kunstbaarmoeder in de eerste klinische tests. Dat is een geweldig mooie uitdaging”, besluit Oei.

Lees ook: