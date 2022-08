Geen Olivia of Noah... maar welke naam dan wel? Mama’s Anita en Bieke wisten het zelfs na de geboorte nog niet

Ouders die bij de geboorte van hun kind nog geen naam hebben? Het overkomt op dit moment de Amerikaanse realityster Khloé Kardashian (38). Haar pasgeboren zoontje heeft nog geen naam, want Khloé wil voldoende tijd nemen om er een te bedenken die perfect bij haar zoon past. Ze volgt daarmee haar jongere zus Kylie Jenner (24). Zij wou haar zoontje, dat in februari geboren is, eerst Wolf noemen, maar na de bevalling had ze zich bedacht, “omdat de naam niet bij hem paste”.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Khloe Kardashian. © Getty Images for The Met Museum/

Anita’s dochter bleef vier dagen naamloos

Ook in België sloegen enkele baby’s hun eerste kreetjes terwijl hun ouders nog geen benul hadden over een naam voor hun nieuwe spruit. Zoals mama Anita Kempeneers: zij beviel op 23 juli 1994 van een meisje. “Maandenlang hebben mijn man en ik gediscussieerd. De druk om een juiste naam te vinden is gewoon enorm groot. Je kan het nooit uitwissen. Daarbovenop gaven we ook nog eens de voorkeur aan een andere naam. Mijn man wou Celine, ik Zoë. De tijd haalde ons dus in. Zelfs toen onze dochter geboren was, bleven we allebei even koppig.”

Toen hun dochter na drie dagen nog altijd geen naam had, voelde Anita dat de tijd drong. “De verpleegsters en gynaecoloog begonnen ons zelfs een beetje uit te lachen. ‘Dat kan toch niet dat jullie geen keuze kunnen maken’, hoorde ik toen geregeld. We waren blijkbaar een uitzondering. Zelfs de geboortekaartjes zijn veel later verzonden dan afgesproken.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Anita Kempeneers. Rechts: haar dochter nu.

Na vier dagen hakten Anita en haar man uiteindelijk de knoop door. “Plots kwam mijn man af met de naam Sarah. Ik keek naar mijn dochter in haar bedje en het plaatje klopte. Op voorwaarde dat haar naam geschreven werd met een ‘h’. Dat vond ik uniek.” (lacht)

Bieke had geen inspiratie en vroeg hulp na de geboorte aan de vroedvrouwen

Ook Bieke Verhaert had nog geen naam in gedachten toen ze in 1984 beviel van een kerngezonde zoon. “Ik hoorde de naam Koen heel graag, maar mijn intussen ex-man vond dat niet mooi. Nadat onze zoon geboren was, heb ik dan maar aan de vroedvrouwen gevraagd welke namen zij hadden gekozen voor hun kinderen. Toen viel de naam Pieter-Jan, maar dat vonden we te lang. Uiteindelijk is het Pieter geworden.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Bieke Verhaert

Nochtans had Bieke niet veel vereisten. “Ik wilde graag een Vlaamse, korte naam. Niet te speciaal, want in mijn ogen wordt een naam pas uniek door het kind dat het draagt. Ik ben nog altijd heel blij met Pieter, ook al kozen we zijn naam uit de losse pols.”

“De naam van een kind zegt meer over de ouders dan over het kind zelf”

Dr. Karolien Dockx, psychiater, cognitief gedragstherapeut en stichter van de groepspraktijk ID-entiteit, legt uit waarom we zoveel belang hechten aan de naam van ons kind. “Je identiteit is opgebouwd uit twee aspecten: je eigen temperament en de omgeving waarin je opgroeit. Je naam is slechts een klein onderdeel van je volledige identiteit, maar het is wel een heel belangrijk ankerpunt, een houvast van wie jij als persoon bent. Jouw naam geeft je betekenis. Daarom vinden ouders het zo moeilijk om een keuze te maken. Wanneer je dus geboren wordt zonder naam, lijkt dat een beetje op een gebrek aan liefde of interesse. Maar het gaat veel dieper.”

Quote Als je blij bent met jouw naam, dan ga je positiever over jezelf denken. Prof. dr. Karolien Dockx

Vroeger kozen ouders vaak voor simpelere namen zoals Robin, Thomas of Elien. Nu zijn Ella-June, Bobbi-Loua of Rover geen uitzondering meer. Het lijkt zelfs alsof elke naam een diepere betekenis moet dragen. Dr. Dockx: “Identiteitsvorming is steeds belangrijker geworden. Vroeger werd er minder belang gehecht aan de betekenis van een naam. Ouders focusten toen meer op een standvastige opvoeding. Nu staan ze meer stil bij wat voor hen waardevol is. Mijn oudste dochter heet bijvoorbeeld Lente, vernoemd naar mijn favoriete seizoen. Het maakt mij gelukkig. De betekenis van de naam van een kind zegt dus meer iets over de ouders, dan over het kind zelf.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Dr. Karolien Dockx © Karolien Dockx

“Verder zijn de klank van de naam en het gevoel dat het ouders geeft belangrijker dan vroeger.” Ook is er een verschil in soorten namen. “Dat zien we vooral in de sociale klassen. In de hogere klassen hoor je vaak Franse en dubbele namen. In de lagere klassen kiezen ouders vooral voor Spaanse en Amerikaanse namen.”

Uit onderzoek van de Duitse psycholoog Jochen Gebauer blijkt ook dat kinderen gelukkiger zijn wanneer ze blij zijn met hun naam. “Dat klopt”, zegt dr. Dockx. “Als je tevreden bent met jouw naam, dan ga je positiever over jezelf denken. Het zegt iets over jouw zelfwaardering. Iemand die malcontent is met hun naam, zal zonder veel moeite een andere naam of een bijnaam aannemen. Omdat het zo’n intiem deeltje is van jouw identiteit, is het dus ook belangrijk dat jij er zelf gelukkig mee bent. Niet enkel jouw ouders.”

Poll Werden jij en je partner het snel eens over de naam van jullie kind? Ja

Nee Werden jij en je partner het snel eens over de naam van jullie kind? Ja (82%)

Nee (18%)

Lees ook: