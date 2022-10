Geen bijrol of schurk, maar het hoofdpersonage: nieuwste Disney-film gaat over een plussize meisje

Platte buik en toch ontevreden: hoe herken je ‘body dysmorphia’? “Treft vrouwen én mannen even veel”

“Ik geniet 70 procent. De andere 30 procent is afzien.” Jana uit ‘Blind Getrouwd’ voelt zich dik naast slanke mensen, vertelt ze in een nieuw interview. Veel vrouwen sturen haar dat ze óók zo denken: in hun hoofd zijn ze molliger dan in het echt. Klinkt als ‘body dysmorphia’, een aandoening die bijna 1 op de 100 mensen treft, waarbij waanbeelden over je ‘lelijke’ lichaam je teisteren en onzeker maken. Een psychiater legt uit wat je kan doen. “Het maakt ook seksueel contact moeilijker.”

24 oktober