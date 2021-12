Gedaan met stressen over het entertainment van je kinderen. Maison Slash biedt je de komende 5 weken oplossingen

We zijn nog 5 weken verwijderd van het einde van de kerstvakantie die we dit jaar waarschijnlijk opnieuw doorbrengen in ons kot. Dat is heftig, voor iedereen, maar voor ouders met kinderen is dat des te heftiger. Want na eerdere lockdowns is de inspiratie om kinderen te entertainen op, en zijn de wallen van vermoeidheid groter. Gelukkig is het online oudermagazine Maison Slash er voor hen. Ontdek de #5WekenTotKerst-nieuwsbrief voor en door ouders, vol tips om kinderen thuis te vermaken.

Het is nog vijf weken tot Kerst. En hier zitten we weer, zo goed als volledig in ons kot. Overlevingsmodus aan, Netflix all the way. Behalve voor de ouders onder ons, want zij zoeken voor de zoveelste keer gretig naar een antwoord op de vraag: hoe entertainen we in godsnaam onze kroost?

Gedaan met dierbare seconden verliezen aan het letterlijk uitvoeren van het spreekwoord: met de handen in de haren zitten. Want Maison Slash, een online magazine voor mensen met kinderen, komt met de oplossing waar jij naar snakt: de #5WekenTotKerst-nieuwsbrief.

We’re all in this together

De komende vijf weken biedt de #5WekenTotKerst-nieuwsbrief een verademingsmoment in jouw agenda. Want in die brief vind je elke dag massa’s inspiratie en tips om jouw #thuiskinderen mee te vermaken (met af en toe ook een goede portie zelfrelativering en humoristische blik op de situatie). We’re all in this together, luidde het iconische lied van de jeugdfilmreeks High School Musical (een filmreeks die jouw kids trouwens gegarandeerd even het zwijgen oplegt), maar dankzij Maison Slash is het effectief zo.

Het clubke van Slashparents

Om dat ‘samen staan we sterk’-motto nog harder te laten luiden, richtte het magazine trouwens ook, zoals zij het verwoordde, een ‘Clubke van Slashparents’ op. Dat clubke, een Facebookpagina, zag in maart 2020 al het levenslicht toen Maison Slash een soortgelijke actie lanceerde in de aanloop naar Pasen.

Dat de club broodnodig was, kan je afleiden van het ledenaantal. Maar liefst 15.000 (!) ouders stellen elkaar er dagelijks vragen over vanalles en nog wat. Een plek dus waar ook jij de komende weken heel wat inspiratie kan opdoen (of een medeouder kan vinden die even wat morele steun nodig heeft van een andere Slashparent).

Heb jij dus genoeg van die inspiratieloze ‘hoe entertain ik mijn kids’-dagen, dan is er de komende vijf weken (en pas op, da’s lang hoor) maar één juist adres. Of twee in dit geval: de #5WekenTotKerst-nieuwsbrief én Het Clubke van Slashparents. Succes, daar in uw kot! En merci, Maison Slash!

