Fluostift of e-sigaret? Nieuwste vapes zijn duidelijk gericht op tieners, en dat is onrustwekkend

Zijn het stiften of vapes? Moeilijk te zeggen: de nieuwste generatie wegwerp-e-sigaretten is zo ontworpen dat ze bijna niet opvallen in de pennenzak of boekentas. Dat maakt het voor schoolgaande jongeren een gemak om ze te verbergen voor ouders en leerkrachten. Veerle Maes van Kom Op Tegen Kanker reageert. “Een 50-jarige man die wil stoppen met roken gaat niet voor een paarse e-sigaret met een bubblegumsmaak kiezen. Het is duidelijk gericht op jongeren.”

De populariteit van elektronische sigaretten zit al een tijdje in stijgende lijn. Mede dankzij hun toegankelijke smaakjes: mango, cola, aardbeienijs, fuji-appel-nectarine, kokos-meloen, kiwi-passievrucht, zelfs Italiaans sorbetijs met frambozensmaak - het is slechts een greep uit het brede gamma aan verschillende aroma’s. Voor elk wat wils, dus. Al zeggen we beter voor elke tiener wat wils, want net bij die doelgroep doen de elektronische sigaretten het bijzonder goed, en daar spelen grote bedrijven handig op in.

Vape Girl

“Omdat je hersenen nog niet volgroeid zijn als tiener, zijn de beloningseffecten in je brein veel sterker”, begint kankerpreventie-expert Veerle Maes. “Hoe jonger je begint met nicotine, hoe vatbaarder je dus bent voor verslavingen. Wij willen er alles aan doen om jongeren hiertegen te beschermen.” Dat e-sigaretten alomtegenwoordig zijn op Instagram en TikTok, maakt die missie niet makkelijker. In tienerdrama ‘Euphoria’ werd één personage zelfs ‘Vape Girl’ genoemd, omdat ze permanent met het rookaccessoire in beeld komt.

Grote bedrijven spelen ook nog eens in op die toenemende populariteit bij jongeren. Als je naar de nieuwste generatie vapes kijkt, doet niets je denken aan het achterhaalde imago van de klassieke sigaret. Anno 2022 zijn e-sigaretten kleurrijk, compact en nog het best te vergelijken met pennen of stiften. Daardoor zien ze er niet alleen leuk uit, maar zijn ze ook nog eens makkelijk te verbergen voor nietsvermoedende ouders of leerkrachten.

Bubblegumsmaak

Je vindt de kleurrijke vapes in tabaks- en nachtwinkels, supermarkten, tankstations, bij gespecialiseerde webshops, en omdat het om wegwerpvapes gaat, kosten ze vaak nog geen zes euro. Toegankelijker kan bijna niet. “In principe is het verboden om ze te verkopen aan jongeren onder achttien jaar. Maar net zoals met echte sigaretten zien we dat het toch gebeurt. De neutrale verpakking van sigaretten maakt dat ze minder aantrekkelijk zijn voor jongeren, weten we. Het zou dus goed zijn om die felle kleurtjes te verbieden en ook op vlak van smaakjes beperkingen op te leggen. Een 50-jarige man die wil stoppen met roken gaat geen paarse e-sigaret kiezen met een bubblegumsmaak. Het is duidelijk gericht op jongeren. Wij hopen dat er snel een wetgeving komt die deze strategie verbiedt.”

Cijfers van hoeveel jongeren vapen in België, zijn er niet. “De recentste cijfers dateren van 2018. Omdat dit een heel nieuwe generatie producten is, hebben we geen zicht op hoeveel mensen ze gebruiken. We hebben de indruk dat steeds meer jongeren e-sigaretten gebruiken, maar we kunnen dat momenteel niet hardmaken.”

Omdat e-sigaretten zo nieuw zijn, kennen we ook de langetermijneffecten nog niet, zegt Maes nog. “Maar het is zeker géén gezond product. Ons standpunt is: als je geen roker bent, is de e-sigaret in al zijn vormen te mijden. Het kan eventueel gebruikt worden door rokers als hulpmiddel om te stoppen, maar voor niet-rokers is het een no-go. En zeker voor jongeren.”

