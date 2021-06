Eva (35) ruilt de stad in voor het platteland, en ze is niet alleen. Makelaar: “Hype om in binnenstad te wonen is er aan het uitgaan”

We hebben het waarschijnlijk te danken aan corona, maar woningen met veel ruimte en een (liefst zo groot mogelijke) tuin zijn momenteel erg in trek. Neem daarbij de stijgende prijzen van wonen in de stad in rekening, en je begrijpt perfect dat steeds meer mensen ervoor kiezen om te verhuizen naar ‘het platteland’. Zo ook momfluencer Eva Tuytelaers (35) die na 10 jaar in de stad terugkeert naar haar roots in de Kempen. En zij is niet de enige, bevestigt makelaar Dimitri Wellens van vastgoedbedrijf Wellimmo. “Voor hetzelfde geld krijg je in de groene rand meer dan je in de stad zou krijgen.”