Els Hoebrechts, een half jaar na het overlijden van haar vader Johny Voners: “Ooit, ergens, drink ik weer een glas wijn met hem’’

Mogen kinderen non-alcoho­lisch bier drinken? “Alcohol verbieden thuis werkt niet”, zegt pedagoge

18 september Actrice Kristen Bell laat haar dochters Lincoln (7) en Delta (5) nu en dan een non-alcoholisch pintje drinken. “Daar is niks mis mee, het is in essentie gewoon een frisdrankje”, zegt ze. Is het echt zo onschuldig? Of leer je je kinderen dan dat bier drinken normaal is? En wat als je ze weleens van je glas wijn laat proeven? We vragen pedagoge Marijke Bisschop hoe je het gesprek rond alcohol aanpakt met je kinderen. “Maak van alcohol geen mysterie. Kinderen vinden mysteries net aantrekkelijk.”