Een vijfde van de vrouwen die openbaar borstvoeding geeft, krijgt negatieve commentaar of wordt zonder toestemming gefotografeerd. “Dat moet veranderen”

Het is Internatio­na­le Kattendag: deze 8 hartenbre­kers uit het asiel zijn nog op zoek naar een baasje. “Figaro is heel imposant, maar hij heeft een klein hartje”

9:42 Op 8 augustus is het de Internationale Kattendag. Het ideale moment om katten, die anders over het hoofd gezien worden, een extra aai over hun kopje te geven en te verwennen. Wij gingen bij 4 verschillende asielen uit de 4 verschillende windstreken horen wie hun hartenbrekers zijn. Medewerkers uit het asiel geven bij elk katje een woordje uitleg over waarom ze er precies zo'n zwak voor hebben. Opgepast, want je loopt een reëel gevaar om ze allemaal te willen adopteren.