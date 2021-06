Een kattenspeeltje als magisch slaapmiddel? Dankzij deze TikTok-hype dommelt jouw baby meteen in

Videochat­site Omegle is razend populair bij kinderen en jongeren, maar niet altijd even onschuldig. Een pedagoog licht toe

31 mei Op de videochatwebsite Omegle kan je met willekeurig gekozen gesprekspartners van over de hele wereld (video)chatten. Dat is leuk, maar ook minderjarigen vinden steeds vaker hun weg naar het platform via video’s op het sociale medium TikTok. En dat is niet altijd even onschuldig, want lang niet iedereen heeft goede bedoelingen op de site. “Sommigen sturen pornografisch materiaal door of maken misbruik van jonge kinderen”, waarschuwt pedagoge Marijke Bisschop. Zij geeft advies.