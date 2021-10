Een hondenjasje van Versace of halsband van Louis Vuitton: de modewereld maakt luxebeestjes van onze huisdieren

Vandaag is Werelddierendag, het geknipte moment om je lieve viervoeter (nog meer) in de watten te leggen. Met een leiband van Louis Vuitton ter waarde van 330 euro? Of een kasjmieren Ralph Lauren-truitje van 199 euro? Steeds meer grote luxemerken komen met mode voor je harige vriend op de proppen. Waarom? En doe je Fifi daar een plezier mee? Dierendokter Joshua Dutré licht toe.

Wie deed er vandaag alle hoofden draaien in het hondenpark? Coco, de volbloed poedel in haar limited edition Fendi-jasje. Of Sammy, het verwende asielhondje in z’n regenjasje van Versace.

Een compleet absurd scenario is het niet meer. Bij luxueuze modemerken als Fendi, Versace, Louis Vuitton of Ralph Lauren vind je tegenwoordig heel wat hebbedingen voor je huisdier. Een halsband van premiumleer of een glanzend pufferjasje, met een prijskaartje van 235 of 400 euro. Of een eetbak van Tiffany en Co. en een mandje van Versace, voor 170 en 1.045 euro. Voor je favoriete haarbal moet je wat over hebben.

Voor de ‘likes’

‘Petcore’ heet het. En het wint al een paar jaar aan populariteit. Zo besloot modemerk Moschino in 2018 samen met H&M naast een mannen- en vrouwencollectie, ook een kledinglijn(tje) voor honden te lanceren. “Ik heb altijd al een dierencollectie willen uitbrengen”, zei ontwerper Jeremy Scott. “Na de zoveelste kindercollectie vind ik het leuk om iets te doen dat ik nog nooit eerder heb gedaan.”

Volledig scherm © Instagram @moschino

Dat jaar volgde ook Italiaanse modehuis Moncler met een collectie donsjasjes voor honden, een samenwerking met luxehuisdiermerk Poldo Dog Couture. Prijzen varieerden van 295 tot 390 euro en toch vlogen de jassen de deur uit. “De beelden van de collectie met de honden behoren tot de meest gelikete foto’s op de Instagram van Moncler”, zei Poldo’s oprichter Maurizio Azzimoni. En het succes blijft: eind 2020 stelde Moncler de zoveelste nieuwe lijn voor.

Volledig scherm De collectie donsjasjes van Moncler. © Moncler

Volledig scherm De collectie van Fendi. © Fendi

Ondertussen pakken zo’n beetje alle luxemerken uit met creaties voor viervoeters. Van Versace tot Valentino. Fendi en Prada zijn twee van de meest recente voorbeelden. In de collectie van Fendi: een leiband (290 euro), halsband (220 euro), draagtas (1.980 euro) en hondenjas (350 euro). In de collectie van Prada: halsbanden, draagtassen, leibanden, harnassen (mét rugzakje!) en jasjes, van 220 tot 2.100 euro.

Volledig scherm Links: Valentino. Rechts: Prada. © @mayathedox en @pecochan705 op Instagram

Je hond als statussymbool

Waarom hebben luxemerken opeens zo’n hart voor aaibare beestjes? “Sommige designers zijn zelf echt dierenliefhebbers”, zegt David Devriendt, NINA’s moderedacteur. “Kijk naar Valentino: die man heeft meerdere mopshonden. Maar vaker speelt het financiële plaatje: luxemerken putten stevig wat inkomsten uit items voor huisdieren. Die kleinere accessoires met een bescheidener prijskaartje zijn dé manier om mensen aan te spreken die iets van een luxemerk willen, maar geen geld hebben voor een erg duur kledingstuk. En die zijn talrijk.” Toch een klein stukje luxe in huis, al is het maar voor de hond: good enough.

Tegelijk kunnen luxemerken er niet omheen dat ons huisdier meer en meer een stukje van onze identiteit wordt. We pochen met onze hond op social media, we noemen onszelf trots een ‘crazy cat lady’. En sinds corona is dat er niet op verminderd. “Een viervoeter is nu een volwaardig lid van de familie. Dus als zo’n modehuis je baby kleedt, waarom dan ook niet je hond? Ze willen echte lifestylemerken zijn, met een plekje in je badkamer tot het hondenhok. Het is ook een vorm van zelfexpressie als je je huisdier in een halsband van Fendi of Valentino steekt”, zegt Devriendt. En dat millennials minder of geen kinderen hebben, zit er wellicht ook voor iets tussen. Dat laat veel liefde – en budget – vrij om aan je furry friend op te hangen.

Volledig scherm © Ralph Lauren

Partypooper

Maar doe je je geliefde hond of kat ook een plezier met zo’n chic pakje? Dierenarts Joshua Dutré raadt voorzichtigheid aan. “Want dat is heel individueel. Sommige honden vinden het fijn om aandacht te krijgen, of dat nu in de vorm is van een knuffel of van een kledingstuk. Andere honden vinden het maar niets. Een deel van de honden in kledingstukken heeft zelfs merkbaar stress. Er zijn een aantal signalen waar je op kunt letten: het wegdraaien van de ogen, waardoor er meer oogwit zichtbaar is, een pootje stijf omhoog houden, langs de lippen likken of met de staart tussen de benen lopen.”

Quote Als je je hond bedekt met een kleding­stuk, kunnen andere dieren hem niet meer begrijpen. Dierendokter Joshua Dutré

Opletten dus. Al kan kleding soms wel functioneel zijn, zegt de dierenarts. “Truitjes en jassen kunnen nuttig zijn voor een hond, maar dat hangt af van het ras en de grootte van het beestje. Hoe kleiner, hoe praktischer. Een chihuahua met kort haar zal deugd hebben van een jasje in de winter. Een husky niet. Ook oudere of zieke dieren zijn rapper gebaat met een vestje.”

Kortom, als het een meerwaarde is voor je viervoeter, kan zo’n kledingstuk geen kwaad. Dutré: “Maar voor je eigen amusement? Dan moet ik partypooper spelen. Zo’n jas kan je hond niet alleen irriteren, maar ook belemmeren. Zeker wat betreft de communicatie met andere honden. Zijn lichaamsgeur en -houding vormen namelijk een groot deel van de communicatie. Als je je hond bedekt met een kledingstuk, kunnen andere dieren hem niet meer begrijpen.” Katten in een pakje hullen is eveneens geen goed idee. “Als ze naar buiten lopen, kunnen ze gemakkelijk ergens aan blijven haken. Daarnaast vinden ze het écht vreselijk om iets aan te doen.”

