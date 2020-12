Een gordel voor je fietszadel of een schommel voor je huisdier? Met deze absurde cadeauverpakkingen fop je je familie op Kerst

Gents burgemees­ter Mathias De Clercq geniet meer dan ooit van zijn ochtenden: “Kunnen ontbijten met mijn gezin is een feest”

26 oktober Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: Mathias De Clercq (38), burgemeester van Gent. Hij vertelt over de gekoesterde vroege ochtenden met zijn kinderen – en boterhammen met te veel choco – en hoe zijn oma hem leerde de morgenstond te waarderen.