Een baby met oorbellen: schattig of onverantwoord? Kinderarts: "Het kan op deze voorwaarde”

Vanaf welke leeftijd mag je gaatjes laten schieten bij je kind? Het is een vraag die velen wakker houdt, nadat een koppel geweigerd werd de oren van hun twee weken oude baby te laten piercen. Wat is de minimumleeftijd in België? Zijn er voor- en nadelen aan gaatjes op jonge leeftijd, en hoe veilig is het? Een juwelier en kinderarts lichten toe. “Je merkt of de kindjes zelf graag oorbelletjes willen.”