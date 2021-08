Drie moeders en dochters over hun dagelijks belletje: “Ons moe moet ik elke dag eens gehoord hebben”

4 professio­ne­le fotografen over hun familieal­bums: “Vraag nooit aan je kinderen om te lachen. Alle emoties zijn toegestaan, zolang het niet gespeeld is”

19 augustus Handig, zo’n smartphone, maar het resultaat is meestal een overvolle fotorol met momentopnames die we amper nog bekijken. Jammer, want fysieke familiefoto’s hebben een pak meer charme en zorgen voor gedeelde herinneringen. Vandaag is het Internationale Dag van de Fotografie, daarom vroegen we aan vier bekende fotografen hoe zij met de nieuwe manieren om foto’s te maken en bewaren omgaan. “Herinneringen kleuren de werkelijkheid zodanig dat foto’s een goede realitycheck zijn.” Lang leve de (niet-digitale) kiekjes!