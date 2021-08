Dit waren de meest ontroerende momenten in de ceremonie voor Lara Switten: “Ik zal ervoor zorgen, lieve schat, dat je nooit vergeten wordt”

Op de uitvaartceremonie namen hartsvriendin Ine Nijs en Lieke Biesemans van Stories by Mabel het woord. Daarnaast: Lara’s urne op een bed van bloemen, omringd door kaarsen. “Vandaag is een van de dagen waarop we afscheid nemen van haar”, zegt vriendin Ine. “Want eerlijk, het afgelopen jaar namen we in 30.000 stapjes afscheid van alles wie Lara is.”

Over de liefde

Wanneer Lieke over Lara’s grote liefde, Steffen, begint, schokken diens schouders. “Steffen houdt tot in zijn tenen van Lara”, zegt Lieke. “Hij omschrijft haar als zijn inspiratiebron. Zijn fundament. Dat bleek ook toen er in januari 2021 werd getrouwd. I want to be with you everywhere, weerklonk er toen. En hij zei daar dat hij er zou zijn. Wanneer de zon zou schijnen. En wanneer het donker is. En Lara beloofde hetzelfde, always and everywhere.” Wat op Steffens brede schouders weegt, vond Lara misschien nog wel zwaarder dan waar zij voor stond. Maar ze had vertrouwen. ‘Hij zal er zijn voor ons gezin zoals hij er was voor mij’, zei ze.