Dit gezin met acht kinderen wordt gerund als een bedrijf. Maar opvoedexperts hebben bedenkingen

OPROEP. Welke wijze levensles­sen leerde jij van je papa?

8 juni Aanstaande zondag is het vaderdag: het moment bij uitstek om onze papa’s de erkenning te geven die ze verdienen. Daarom is NINA op zoek naar de lessen die jij van jouw papa leerde. Is je papa jouw held? Of loopt de relatie met je pa niet echt over rozen? Wij horen het graag.