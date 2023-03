De oude keuken is Jacques Vermeires’ favoriete plek in het weekend: “Ik kan eigenlijk perfect alleen leven”

Topmodel Cesar Casier onthult geheimen over zijn jetsetle­ven: “Ik ging uit eten en op café met Nicole Richie”

De carrière van Belgisch topmodel Cesar Casier (34) bracht hem van Tokio tot New York en Los Angeles, vertelt hij in deze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen. Hij leidt een tumultueus leven onder de sterren, dat heel wat juicy verhalen met zich meebrengt. Van feestjes met Lindsay Lohan tot zijn lidmaatschap bij de beruchte Mile High Club. “Katers zijn dubbel zo erg in de lucht.”