De iconische poppen van Baby Born blazen dertig kaarsjes uit

Wie een kind was in de nineties, herinnert ze zich maar al te goed: die gekke pop die verdacht veel op een echte baby leek. De Baby Born, heet ze. De iconische pop zag het levenslicht in 1991, en blaast dan ook dit jaar dertig kaarsjes uit. Dat viert het bedrijf achter de Baby Born met een nieuwe pop: eentje met ‘magische ogen’.

Speelde jij vroeger met zo'n Baby Born? Dan voel je je waarschijnlijk lekker oud nu je weet dat de pop dit jaar dertig (!) jaar oud is. Jawel, de eerste Baby Born zag het levenslicht in 1991. Toen al was het een erg vernieuwend stuk speelgoed. Andere poppen konden misschien nog net ‘mama’ zeggen, een pop van Baby Born kon eten, drinken, huilen, slapen en op het potje gaan, zonder batterijen. Sindsdien is de Baby Born al generaties lang met 25 miljoen verkochte poppen de bestverkopende pop wereldwijd.

Baby op een scooter

In dertig jaar gebeurt er natuurlijk wel wat. Ondertussen komt de pop met heel wat nieuwe functies en accessoires. Ze heeft een eigen badkuipje waarin ze, in écht water, kan zitten spetteren. Ze heeft een eigen ligstoel voor een zonnige dag aan het strand en een eigen scooter voor een snelle citytrip. Haar garderobe breidde ook uit, met hippe outfits die bij de tijdsgeest pasten. Yep, in de Baby Born-wereld zijn baby’s ondertussen een pak, nou ja, volwassener.

Maar het blijven wel baby’s, die de hulp van een kleine mama of papa nodig hebben om te overleven. Volgens Zapf Creation, het Duitse bedrijf achter de pop, stimuleert een Baby Born zo de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Het leert een kleintje te verzorgen en lief te hebben, en heeft een maatje om tegen te praten. Heeft het ook nog een broertje of zusje waarmee het de pop deelt, dan leert het ook de taken te verdelen binnen een gezin. Zij het op die leeftijd nog wel met wat haren trekken of hysterisch gehuil. We spreken uit ervaring.

Groenere Baby born

Om de dertigste verjaardag te vieren, breidt Zapf Creation het assortiment verder uit met een nieuwe pop. Eentje die ‘op magische wijze’ de ogen sluit en opent: de ‘Baby Born Magic Girl’ en ‘Magic Boy’. Nieuw is dat de pop nu de ogen kan openhouden als ze neerligt of de ogen kan sluiten als ze rechtzit, door die te bedienen met de fopspeen. Daarbovenop wil Zapf Creation dat de Baby Born ook milieubewuster wordt. Tegen de herfst van 2022 moet het hele assortiment in milieuvriendelijke verpakkingen komen. Vanaf dit voorjaar worden alle plastic elementen van de dozen al stap voor stap vervangen door recycleerbare materialen.

Wie nog zin heeft in een portie nostalgie: zo zag de spot voor de eerste Baby Born eruit in 1991.

