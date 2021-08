“De boosheid die ik had, stond in schril contrast met de rust die mijn ouders uitstraalden.” Eline De Munck vertelt over haar jeugd zonder angsten

“Ons huis lag in een doodlopende straat, in een rustige wijk in Beveren - een groot dorp op de linkeroever van de Schelde. Het leek een modelwoning: mooi, warm en altijd opgeruimd - zelfs overdreven netjes. Je kon er niet echt leven, vond ik. Op mijn slaapkamer mocht ik bijvoorbeeld geen posters van The Spice Girls ophangen, ‘dat gaf gaatjes in de muur’. Mijn kinderkamer was daardoor heel sober. Geen plek die ‘mij’ uitstraalde. Als mijn mama vandaag bij mij thuis over de vloer komt en kritisch rondkijkt, zeg ik: ‘Mama, dit is mijn huis. Het is hier misschien niet opgeruimd maar wel proper.’” (lacht)