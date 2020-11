De 3 verrassende opvoedingsregels van Matthew McConaughey ontleed: “Ouders moeten letten op hun taalgebruik”

Say hello to daddy Matthew McConaughey. Dubbelzinnig? Sowieso, want zelfs op zijn 51 ste doet de acteur veel vrouwenharten sneller slaan. Maar vergis je niet. Hij heeft wel degelijk prima opvoedingsadvies. Zijn kinderen mogen niet liegen of zeggen: ‘ik kan het niet’ of ‘ik haat’. Orthopedagoog Steven Gielis ontleedt die regels en raadt aan om - jawel - naar daddy McConaughey te luisteren.

Bij grote sterren is het gokken en gissen hoe het er achter de schermen aan toegaat. Dat is ook het geval bij Matthew McConaughey. Wat voor iemand is hij echt? Is hij grappig? Sympathiek? Hoe gedraagt hij zich als echtgenoot? En als vader? Deze week lichtte hij alleszins een heel klein tipje van de sluier op. De acteur heeft drie kinderen - Levi (12), Vida (10) en Livingston (8) - en hij vertelde welke regels hij hen oplegt. De Amerikaan deed dat in een gesprek met met Oprah Winfrey voor haar nieuwe Apple TV+ programma ‘The Oprah Conversation’.

“Respect en vertrouwen vinden we superbelangrijk ten huize McConaughey. Daarom mogen onze kinderen niet liegen of zeggen ‘ik kan het niet’ of ‘ik haat’.” Simpel, maar duidelijk. En nog zo slecht niet, vindt Steven Gielis. Hij is lector in de orthopedagogie en de drijvende kracht achter de vzw ZITDAZO, een organisatie die ouders bijstaat met tips rond opvoeden.

Liegen

“Het is slim om te eisen van je kinderen dat ze eerlijk zijn”, zegt Gielis. “Kinderen die liegen, gaan dat steeds vaker doen en dan wordt het erg moeilijk om die gewoonte te doorbreken. Op lange termijn kan het zelfs hun ontwikkeling schaden. Het is een asociale vaardigheid die later problemen kan veroorzaken in relaties, studies en professionele mogelijkheden.”

Quote Kinderen worden niet geboren met een moraal kompas, dus het concept ‘liegen’ kunnen ze van kleins af aan nog niet begrijpen Opvoedingsexpert Steven Gielis, ZITDAZO

Al is er natuurlijk een verschil tussen liegen en liegen-liegen. “Kinderen worden niet geboren met een moraal kompas, dus het concept ‘liegen’ kunnen ze van kleins af aan nog niet begrijpen. Pas vanaf de leeftijd van zes jaar kennen de meeste kinderen de belangrijke morele gedragscodes”, vertelt Gielis. “Bovendien moet je een onderscheid maken met fantaseren. Kinderen, zeker op jonge leeftijd, verzinnen vaak verhalen. Ze vinden het leuk om op te gaan in hun fantasie of vragen op die manier om aandacht.”

Probeer ook te achterhalen waarom je kind een leugentje vertelt, aldus de pedagoog. “Kinderen doen het niet zomaar. Ze schamen zich, willen indruk maken of bepaalde negatieve gevolgen ontlopen. ‘Heb jij mama’s vaas gebroken?’ Dan wordt er al snel nee gezegd uit schrik voor een straf.”

“Wie zoon of dochter betrapt op een leugen, zet er het best een kleine sanctie tegenover. Let op: straf alleen maar wanneer je zeker weet dat een kind liegt. En wees consequent. Dit helpt kinderen om te leren dat liegen niet helpt als middel om ‘weg te komen’ met ongewenst gedrag. Daarnaast raad ik aan om zelf het goede voorbeeld te geven en je kroost complimenten te geven als ze eerlijk zijn.”

De impact van taalgebruik

Ook taalgebruik is iets waar ouders - net als McConaughey - op kunnen letten, stelt Gielis. “Haat is een chronisch negatieve emotie die leidt tot stress. Niet meteen een bouwsteen van een positief realistisch zelfbeeld.”

Quote Door te letten op je taalge­bruik help je kinderen een groeimind­set te ontwikke­len en meer in zichzelf te geloven Opvoedingsexpert Steven Gielis, ZITDAZO

De opvoedingsexpert is naar eigen zeggen grote fan van de regel dat kinderen niet mogen zeggen dat ze iets niet kunnen. “Het doet me denken aan de bekende psychologe Carol Dweck. Ze beschrijft in één van haar boeken een middelbare school in Chicago, waar leerlingen de quotering ‘nog niet’ krijgen als ze voor een bepaald vak een onvoldoende halen. De kracht van deze twee kleine woorden is zeer sterk. Leerlingen krijgen de boodschap dat ze in een proces zitten en dat hun cijfer geen vaststaand feit is maar veranderlijk. Het verlegt de focus van falen naar groei, de toekomst. Een onvoldoende op een schoolrapport hoeft geen drama te zijn, maar kan juist een aanzet zijn om het de volgende keer wél te kunnen.”

Gielis: “Kinderen met zo’n groeimindset durven meer stilstaan bij fouten en faalervaringen en proberen hieruit te leren. Ze overtuigen zichzelf ervan om het eens op een andere manier te proberen.” Hoe kan je kinderen aanmoedigen om een ​​groeimindset te ontwikkelen en in zichzelf te geloven? Ook deze 20 zinnen kunnen inspireren.

• “Je hebt het probleem rustig bekeken en daarna een geweldige oplossing bedacht.”

• “Wat ben jij vindingrijk!”

• “Dat heb je goed bedacht.”

• “Ik bewonder de moed die nodig was om op te komen voor wat je gelooft.”

• “Ik denk dat je uit deze ervaring iets zal leren.”

• “Er is er maar één zoals jij!”

• “Wat ben je vastberaden!”

• “Je flexibiliteit heeft je zeker geholpen om met deze tegenslag om te gaan.”

• “Je leert het snel.”

• “Wat heb je hard gewerkt.”

• “Je ruimdenkendheid is zo knap.”

• “Ik wist dat je het kon.”

• “Wat je deed, was heel attent.”

• “Je bent zo vriendelijk.”

• “Wat kan jij goed luisteren, zeg.”

• “Daar ben je goed mee omgegaan!”

• “Ik zal altijd van je houden en je waarderen om wie je bent, en niet om wat je bereikt.”

• “Daar kan je echt trots op zijn.”

• “Ik wil niet dat je iemand anders bent dan wie je bent.”

• “Je hebt het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat je het kan.

Huisregels

Tot slot vindt Gielis het een goed idee om een aantal huisregels op te stellen. Zo kan je als ouder duidelijk maken wat je van je kind verwacht. “Dit creëert een veilig kader waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen”, aldus de expert. Hij geeft nog een aantal tips hoe je dat het best toepast.

• “Vind een goed evenwicht in het aantal regels. Te weinig regels zorgt voor chaos, te veel regels zorgt ervoor dat kinderen zich niet kunnen uiten en de wereld ontdekken.”

• “Pas de regels eerlijk en consequent toe. De regels gelden voor alle kinderen in het gezin onder alle omstandigheden op dezelfde manier. Bijvoorbeeld: als het oudste kind op de leeftijd van 12 iets langer mag opblijven, mag het jongste dat ook vanaf die leeftijd.”

• “Zorg dat je als ouders op één lijn staat wat betreft de regels. Het is belangrijk dat beide ouders hetzelfde gedrag prijzen of bestraffen.”

• “Zorg dat je kinderen de afspraak begrijpen. Stel vragen om na te gaan of ze weten wat ze in een bepaalde situatie moeten doen.”

• “Formuleer de regels op een positieve manier. Zorg dat kinderen weten wat ze wel moeten doen in plaats van wat ze niet mogen doen. Bijvoorbeeld: ‘Niet liegen’ wordt ‘Eerlijk zijn’ en ‘Niet roepen’ wordt ‘Rustig praten’.”

• “Betrek je kinderen in de mate van het mogelijke bij het opstellen van regels, vooral oudere kinderen. Op die manier kan je al op voorhand een compromis sluiten, wat de haalbaarheid van een afspraak verhoogt. Let wel: kinderen mogen hun mening zeggen, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.”

