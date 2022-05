COLUMN. Vera en haar zoontje vluchtten uit Oekraïne. “Het is alsof het begin van de oorlog en alle trauma’s terug zijn”

Alle columns over Vera’s vlucht uit Oekraïne, die ze sinds begin april voor ons schrijft, vind je hier.

“Het voorbije weekend was absurd. David en ik gingen met vrienden in het bos wandelen. Ik keek dus enkele uren niet op mijn telefoon en pas toen we thuiskwamen, zag ik alle berichten van vrienden en van mijn moeder over de aanvallen. Eén raket sloeg in op amper anderhalve kilometer van haar huis. Toen ik haar sprak, kon ze niet veel uitbrengen. In het appartementsgebouw dat het zwaarst werd getroffen, stierven Valerie (27), haar drie maanden oude baby Kira en Valeries moeder Liudmila. Valerie was enorm betrokken in Odesa, ik ken zeker twintig mensen die haar persoonlijk kenden. Dat maakt het nog heftiger.”

Quote Er vallen raketten op mijn stad, en ik kan niks doen. Vera

“Zaterdagavond was ik echt bang omdat er constant luchtalarmen waren en ik niks kon doen, want zij zitten daar en ik zit hier en we hebben allemaal schrik. Net voor zulke bombardementen ben ik gevlucht, want als je op dat moment in zo’n appartementsblok zit, ben je een vogel voor de kat. Ik was echt aan het wenen uit machteloosheid en uit angst. Tot ’s nachts ben ik alle berichten blijven volgen, totdat de alarmen stilvielen en ook mijn vrienden gingen slapen. Het is des te cynischer van de Russen omdat we net vorig weekend het Oekraïense Pasen vierden. En zeggen dat mijn moeder nog de kracht vond om het typische paasbrood te bakken. Ik weet echt niet hoe ze het allemaal doet.”

Dubbel gevoel

“Het is alsof het begin van de oorlog en alle trauma’s terug zijn. De eerste zestig dagen konden mijn vrienden en familie in het westen van het land relatief ‘normaal’ gaan werken. En een luchtalarm was ‘maar’ een luchtalarm. Maar sinds de aanval op Odesa is dat helemaal veranderd.”

Quote David verlegt voorzich­tig zijn grenzen. Als ik hem afzet, zwaait hij ‘Dag mama’ en gaat hij spelen. Vera

“Het is zo dubbel, want ik ben tegelijk enorm gelukkig dat we hier terechtgekomen zijn. David doet het goed op school. Als ik hem afzet, zwaait hij ‘Dag mama’ en gaat hij spelen. Voorzichtig verlegt hij zijn grenzen. De school pakt het relaxed aan als hij eens druk doet. Zijn Engels gaat erop vooruit en hij gebruikt al woorden als ‘sorry’ en ‘dank u’. Het is fijn dat hij zich aanpast.”

“Ook de gemeenschap hier in Brussel, waar we wonen, is fantastisch. Niet alleen ons gastgezin is hartelijk. Er is de man van de fruitwinkel op de hoek die ons intussen kent. Hij spreekt geen Engels, ik geen Frans maar toch begrijpen we elkaar en hij weet dat we vluchtelingen zijn. Er zijn de ouders en de leerkrachten op school die oprecht interesse tonen. Sommigen hadden ons ook in NINA zien staan en kwamen het magazine tonen. Niet iedereen die de oorlog ontvlucht is, belandt op zo’n plek.”

