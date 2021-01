COLUMN: Lara Switten (34), mama van drie en ongeneeslijk ziek: “In het weekend krijgen mijn kinderen mijn alles – ook al blijft er van ‘mijn alles’ niet veel over”

Staf Coppens verhuist met gezin naar Zweden, Antwerpse Julie deed het hem voor. “Laat België los en geef je volledig over aan dit nieuwe land”

14 september Televisiemaker Staf Coppens maakte het net bekend: hij verhuist met zijn gezin dit jaar nog naar Zweden. Een gewaagde zet, die ook broer Matthias met verstomming slaat. De Antwerpse Julie Van Den Berghe (30) deed het hem voor: zij woont nu met vriend en zoontje in Stockholm. Haar plotse verhuis bleek over de hele lijn een positieve sprong in het onbekende, al wil ze Staf ook wel een paar gouden tips geven. “Denk niet: ‘in België deden we dat anders.’ Laat België los en geef je volledig over aan dit nieuwe, gelukzalige land.”