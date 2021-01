COLUMN. Lara Switten (34), mama van 3 en zwaar ziek, over haar fotoshoot voor NINA: “Het idee van foto’s zonder bed of rolstoel deed me spontaan glimlachen”

Lara Switten is mama van drie, sinds ze een maand geleden beviel van haar zoontje Gabriel. Maar Lara heeft ook baarmoederhalskanker en is ongeneeslijk ziek. Ze vertelt wekelijks in NINA hoe het met haar gaat, nu ze tegelijk haar droom en haar ergste nachtmerrie beleeft. Deze week siert ze ook de cover van het magazine, inclusief een fotoshoot met Steffen en de meisjes erbij. Ze schrijft neer hoe ze die ervoer. “Al kon ik mijn meisjes niet stevig omarmen of de lucht in zwieren, we schitterden in onze twinning T-shirts.”