COLUMN. Lara Switten (34), mama van 3 en ongeneeslijk ziek, over haar fotoshoot voor NINA: “Het idee van foto’s zonder bed of rolstoel deed me spontaan glimlachen”

De Morgen Vlamingen eerlijk over de verdeling van het huishouden: “De meeste mannen blijken nog steeds gemakzuch­ti­ge luieriken”

23 oktober Wanneer het op het huishouden aankomt, zijn vrouwen wereldwijd nog altijd de pineut, blijkt uit een onderzoek van de krant De Morgen. Hoe zit dat bij Vlamingen thuis? Zijn de taken netjes tussen de partners verdeeld of niet? Deze zes getuigenissen tonen dat het een hot topic is in elk gezin. “Mannen zijn van goede wil, maar veeleer domme krachten in het huishouden.”