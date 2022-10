COLUMN. Journalist Jeroen kijkt de dood in de ogen: “Mijn wijlen oma vroeg zonder blozen: ‘Is de seks goed, jongen?’”

Zij, omdat ze zo’n echte rondborstige oma was, die weergaloze stoverij op tafel kon toveren, en soep met balletjes, en desserten waarvan één portie volstond om je aan diabetes te helpen. Ze was ook nog eens ruimdenkend. Toen ik mijn eerste lange relatie had, je weet wel, die ene grote jeugdliefde die we (hopelijk) allemaal tegen het lijf mochten lopen, vroeg ze zonder blozen: “Is de seks een beetje goed, jongen? En je doet het toch veilig?”

Mijn nonkel T. was op een andere manier ook een onverwoestbare rots in mijn leven. Nu ja, onverwoestbaar werd plots heel relatief in april 2020. Hij had het vermogen om dingen in beweging te brengen bij mensen. Of minstens bij mij. Was iets vierkant, dan vroeg hij: “Weet je ’t wel zeker?” Was iets rond, dan zei hij: “Misschien, maar kijk dubbel, want mogelijk heb je niet alles gezien.” Was iets niet hier, dan wees hij niet de weg naar daar. Je ontsnapt niet aan jezelf, spraken zijn ogen vaak, terwijl zijn stem stil bleef met de kracht van zijn bonkige bariton. Liever zette hij een deur op een kier. Liet hij open wat toch schier onmeetbaar was.