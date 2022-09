COLUMN. Journalist Jeroen kaapt zijn nonkel uit het rusthuis. “De dood vindt hij niet erg, zijn break-up wel”

Journalist en alleenstaande vader Jeroen Vermeiren (48) kaapt zijn nonkel een namiddag weg uit het woonzorgcentrum. De man is 92 jaar oud en heeft kanker in zijn lijf, maar niet in zijn hoofd. Hij praat honderduit over hoe hij zijn begrafenis tot in de puntjes geregeld heeft – en er moét gelachen worden. Of over zijn liefde in het rusthuis, die zijn hart in stukken breekt. “Oude tranen van liefdesverdriet zijn even bitter, weet ik nu.”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van Cas (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

Er wordt weleens gezegd dat elke familie haar zotte nonkel heeft. Ik weet niet of dat klopt, maar wij hebben in elk geval zo’n exemplaar rondlopen. Hij staat bekend voor zijn even onverwachte als luidruchtige niesbuien – waarmee hij menigeen bijna een hartstilstand bezorgde – én de twee buitenechtelijke zonen die hij kreeg, boven op zijn nageslacht van vijf. Hij noemde ze in het begin, toen dat nieuws naar buiten kwam, al grappend zijn ‘extralegale’ kinderen. Niet iedereen vond dat amusant, maar je moet hem nageven dat hij weg weet met een kwinkslag.

De bewuste nonkel dobbert naar zijn 92ste. Of hij die verjaardag haalt, is onzeker. Hij heeft de kanker in zijn lijf en nog niet zo’n beetje. Het zit overal, behalve in zijn hoofd. Omdat de tekenen niet ­bepaald gunstig zijn, kaapten mijn moeder, mijn zus en ik hem recent op een woensdag voor een paar uur weg uit het woonzorgcentrum waar hij verblijft. We trokken naar de ijsjeszaak van een jeugdvriendin, Erika, die ik na schooltijd dagelijks verveelde met telefoontjes over een onbereikbare liefde. Achteraf bleek dat ze daar eigenlijk een beetje gek van werd. Het minste wat we konden doen, was wel een paar ijscoupes bijschrijven op haar rekening.

Quote Hij wil dat zijn urne op tafel wordt gezet, zodat hij er een laatste keer bij is. O ja, en of er alstu­blieft gelachen kan worden. Veel. Jeroen Vermeiren

Nonkel Nies (laten we hem zo maar noemen) was in goeden doen. Ondanks al die tumoren die breed uitgezaaid in zijn bonkige lijf resideren, werkte hij ­gestaag maar met veel smaak een coupe vanille met verse aardbeien naar binnen. Hij praatte honderduit over zijn dood en hoe nauwgezet hij alles had voorbereid. De Excel-lijst met namen en adressen van mensen die een overlijdensbericht moeten krijgen: check. De nicht van zijn echtgenote zaliger die zal zingen in de kerk (‘Ge kent haar, hè, met veel tremolo’, voegde hij er lachend aan toe): check. Voorts heeft hij in zijn notulen gestipuleerd dat hij de kerk wil uitgedragen worden op de tonen van When The Saints Go Marchin’ In van Louis Armstrong, alsook dat de koffietafel pas mag beginnen nadat hij gecremeerd is. Hij wil dat zijn urne op tafel wordt gezet, zodat hij er een laatste keer bij is. O ja, en of er alstublieft gelachen kan worden. Veel.

Quote Even brak hij. Toen hij vertelde over X., bij wie hij in de nieuwe eeuw toch nog liefde vond. Maar X. stuurt al geruime tijd alleen maar haar kat. Jeroen Vermeiren

IJsjes en de dood, overgoten met een saus van humor. Er kwam geen traan, geen zwaarte aan te pas. Of toch. Even brak hij. Toen hij vertelde over X., bij wie hij in de nieuwe eeuw toch nog liefde vond. Maar X. stuurt al geruime tijd alleen maar haar kat naar het woonzorgcentrum. Ze liet de liefde een stille dood sterven, zonder veel uitleg. Nonkel Nies bleef achter met een veelvoud aan vragen. Onlangs had X. dan toch de moed om via de telefoon de officiële genadeslag te geven aan hun relatie. De stem van nonkel Nies brak toen hij het vertelde. Die hele dood vond hij niet erg. Maar die gloriearme uittocht van X.? Dat was pas heartbreaking. Oude liefde roest wel, weten we nu. En oude tranen van liefdesverdriet zijn even bitter. En X. is geen toffe. Punt.

Lees ook: