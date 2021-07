COLUMN. De zomervakantie van Lara Switten (35), mama van 3 die strijdt tegen kanker. “Ik verdring de gedachte dat we niet onder de Italiaanse zon zullen zitten”

“De zomervakantie is voor heel wat ouders synoniem aan ingewikkelde planningen om de kinderen op te vangen. Twee maanden geen school. Twee maanden zonder vaste structuur. Twee maanden om te overbruggen terwijl er (thuis) gewerkt moet worden. Met een pandemie nog vers in het achterhoofd, weten we intussen net iets beter hoe we het kunnen beredderen. Hoe we agenda’s doen kloppen. Hoe we de kinderen bezighouden met knutselwerken, een kampje hier en daar, of simpelweg een potje vervelen.”