Linde Merckpoel (36) over moeders en moederschap: "Ik ben mama, maar voel ook de nood om nog héél veel met Linde bezig te zijn"





Zes maanden geleden beviel radiostem en Éen-videoreporter Linde Merckpoel voor het eerst van een dochtertje Cleo. Een ding is zeker: het moederschap blaast haar helemaal omver. “Mijn liefde voor de driehoek die er nu is – mijn lief Jef, Cleo, ik – is superkostbaar. Na de geboorte van Cleo heb ik mijn moeder gestuurd: ‘Moeke, nu snap ik pas hóé graag jij mij ziet’. Het is crazy. Niet te vatten.”