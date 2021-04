Baarschaamte: ben je egoïstisch als je kinderen krijgt? “Een zwangerschap kan ik niet verenigen met mijn bezorgdheid om de aarde”

“Wil ik gewoon geen kinderen, en vind ik in het milieu een reden om die keuze voor mezelf te verantwoorden? Of is het klimaat een gegronde reden om mijn kinderwens op te bergen? Met dat interne dilemma blijf ik worstelen. Zowel op privé- als professioneel vlak ben ik erg begaan met milieuvraagstukken. In mijn vorige job zette ik me bijvoorbeeld op politiek niveau in voor dierenrechten en het klimaat, terwijl ik nu actief ben binnen een milieuorganisatie.”