Bijna terug naar Zweinstein, euh school: Shein lanceert betaalbare Harry Potter-collectie

Fluostift of e-sigaret? Nieuwste vapes zijn duidelijk gericht op tieners, en dat is onrustwek­kend

Zijn het stiften of vapes? Moeilijk te zeggen: de nieuwste generatie wegwerp-e-sigaretten is zo ontworpen dat ze bijna niet opvallen in de pennenzak of boekentas. Dat maakt het voor schoolgaande jongeren een gemak om ze te verbergen voor ouders en leerkrachten. Kom Op Tegen Kanker reageert. “Een 50-jarige man die wil stoppen met roken gaat niet voor een paarse e-sigaret met een bubblegumsmaak kiezen. Het is duidelijk gericht op jongeren.”

14 juni