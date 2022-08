Ben je echt sneller weer op je gewicht en 19 andere vragen over borstvoeding beantwoord

“All boobs are welcome.” Borstvoe­den in het openbaar wordt voor Belgische mama’s stilaan een pak makkelij­ker

Borstvoeding geven in het openbaar is nog iets waar mama’s over stressen. Volle borsten en hongerige kindjes wachten immers niet tot je weer thuis in je cocon zit. Met de aftrap van deze Wereld Borstvoedingsweek zet femtechmerk Elvie borstvoeden in het openbaar opnieuw in de kijker: hun ‘Breast Places’-stickers en borstvoedingsbanken geven mama’s aan waar ze in ons land welkom zijn.

