Back(pack) to school(tas): expert geeft 5 tips om een ergonomisch exemplaar te vinden voor je kroost

Kylie Jenner (23) breidt haar imperium uit met een merk voor baby’s

4 juni Of ze nu terecht is uitgeroepen tot de jongste miljardair ter wereld of niet, een ding is zeker: Kylie Jenner heeft bakken geld verdiend met haar beautyproducten. Meer dan genoeg om als 23-jarige rustig op pensioen te gaan. Maar stilzitten is duidelijk niets voor de realityster. Integendeel, ze is net van plan om een nieuw merk uit de grond te stampen. Eentje dat bedoeld is voor baby’s.