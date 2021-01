Babyboom of niet, steeds meer vrouwen twijfelen of ze een kind willen. Deze 3 Vlaamse vrouwen getuigen: "Ik wil zelf zoveel mogelijk uit het leven halen”

Wiskunde die smaakt naar meer? Met deze recepten leren je kinderen zowel bakken als tellen

10 november ‘Word een held in bakken en proef de wiskunde’, leest de ondertitel van een nieuw bakboek van Uitgeverij Averbode. De opzet is geniaal: in het boek staan twintig recepten voor jonge kinderen die hen subtiel ook een portie wiskunde voorschotelt. Want bakken en tellen gaan hand in hand. Zo leert je kroost dat wiskunde écht leuk en nuttig kan zijn, en lekkere taartjes oplevert. Wij mogen twee recepten onthullen.