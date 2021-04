Baby die moeilijk slaapt? Laat hem buiten dutten. “Dat mag zelfs als het regent of sneeuwt”

3 mama’s over de invloed van de coronamaat­re­ge­len op hun baby’s: “Carlota (1) is mensen­schuw, zelfs naar haar grootou­ders toe”

9 april Makkelijk is het niet, mama worden tijdens een pandemie. Je krijgt geen - of amper - bezoek, een babyborrel mag je vergeten en over de pijnlijk grote overschot aan doopsuiker gaan we zelfs niet beginnen. Mama’s Helena (36), Esma (21) en Ann (32) merken nu al een verschil bij hun baby’s. “Gezichten herkennen mijn zoontjes niet goed, en ze schrikken en huilen, als ze iemand anders zien dan mij of mijn man.” Zullen de coronacrisis en bijhorende maatregelen blijvende effecten hebben op de socialisatie van een pasgeboren kind? Wij vroegen het aan klinisch psycholoog Guy Bosmans, professor Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven.