Ariana Grande trouwt met ‘ceremini’: ook onder Belgische koppels is dat een trend. “Zot dat we eerst duizenden euro’s wilden uitgeven”

“Nu waren vage kennissen of verre familie tenminste niet op de tenen getrapt, omdat ze geen uitnodiging kregen.” Net als popster Ariana Grande, die vorige week in het huwelijksbootje stapte, kozen deze vier Belgische getrouwde koppels voor een ‘ceremini’: een huwelijksceremonie in miniformaat. Soms gedwongen door corona, soms ook niet. Ze vertellen over de onverwachte voordelen van trouwen in intieme kring en hoe zo’n dag er praktisch aan toe gaat. “Minder stress, minder vermoeidheid. We konden des te meer genieten.”