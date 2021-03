Amerikaanse tv-spot geeft borstvoedende vrouwen voor het eerst realistisch en ongecensureerd weer

“Ik ben acht maanden zwanger en krijg al sinds het begin onnatuurlijk rooskleurige advertenties voorgeschoteld voor zwangerschapsbeha’s, anti-stretchlotion en borstvoedingskussens”, schrijft een journaliste van de New York Times. Ze slaat de nagel op de kop: advertenties voor mama’s (in spe) durven de realiteit al eens te verbloemen. Daarom waren de reacties zo lovend wanneer zondagavond de tv-spot van merk Frida Mom het levenslicht zag.

Onzekere mama’s

In de spot zien we een aantal jonge mama’s die aan borstvoeding doen. En we zien álles. Een mama die haar baby naar haar lacterende tepel leidt. Een mama die wanhopig YouTubevideo’s bekijkt over borstvoeding geven. Een mama die in het holst van de nacht afkolft. Een mama die haar borsten masseert met een vibrator om een verstopt melkkanaal te verhelpen. Een mama die koolbladeren in haar beha draagt tegen de pijn. Een mama die beteuterd haar hangende borsten bekijkt in de spiegel.

De voice-over laat ons ondertussen horen hoe onzeker de mama’s zijn. “Hou ik wel van mijn baby?”, vraagt eentje zich af. “Goede mama’s wéten hoe dit moet”, denkt een andere boos. “Ik ben zó moe”, zeggen ze in koor. “Ik wil gewoon mijn baby kunnen voeden”, klinkt het hopeloos. “Zorg ook voor je borsten, niet alleen voor je baby”, leest het eindbeeld van de video.

‘Dit is zo echt’

Het is een uitzonderlijke, onverbloemde en levensechte kijk op hoe borstvoeden echt is. Nooit eerder was het zo ongecensureerd op tv te zien. “Dit is zó’n belangrijke spot”, schrijft een mama op Twitter. “Het is een eerlijkere, authentiekere representatie van mama-zijn.” En zo zijn er wel meer lovende reacties te lezen. De advertentie heeft ondertussen al zo’n 1,5 miljoen views op YouTube. “Ik moet huilen. Dit is zo echt. Ik bekijk dit terwijl ik mijn dochtertje voed. Het is zo zwaar, maar ze is het zo waard”, luidt een van de reacties daar.

Quote Veel vrouwen zijn niet voorbereid op de ‘highs’ en ‘lows’ die ze tijdens het borstvoe­den zullen ervaren Frida Mom

De spot blijft natuurlijk een advertentie voor de borstvoedingsproducten van het Amerikaanse Frida Mom. Maar het merk schrijft in een verklaring dat ze met de spot bovenal borstvoedende vrouwen een hart onder de riem willen steken. “Borstvoeden plaatst een gigantische fysieke en emotionele druk op vrouwen om te ‘presteren’. Het zou niet mogen dat ‘melk maken’ belangrijker wordt dan hun fysieke comfort. Veel vrouwen zijn niet voorbereid op de ‘highs’ en ‘lows’ die ze zullen ervaren. Daarom belichten we de borstvoedingstruggles die vrouwen al DIY-end moeten doorstaan. Opdat ze naast hun baby, ook voor hun borsten zullen zorgen.”

Dat de advertentie op tv mocht komen, en dan zeker tijdens de Golden Globes, is trouwens een overwinning. Vorig jaar probeerde Frida Mom een gelijkaardige advertentie uit te zenden tijdens de Oscars, waarin een vermoeide kersverse mama te zien is die worstelt met haar postnatale ondergoed en maandverband. Maar de spot werd geweigerd wegens ‘te expliciet’. Dit jaar was televisiezender NBC milder. Al eisten ze ook dat Frida Mom voor de Golden Globes een alternatieve versie van de spot maakte waarin shots met tepels geblurd of geknipt zijn. De volledige, ongecensureerde spot zie je hieronder, of op YouTube.

