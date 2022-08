Al 131 Belgische zaken zetten hun deuren wagenwijd open voor mama’s die willen borstvoeden

Borstvoeding geven in het openbaar is nog iets waar mama’s over stressen. Volle borsten en hongerige kindjes wachten immers niet tot je weer thuis in je cocon zit. Met de aftrap van deze Wereld Borstvoedingsweek zet femtechmerk Elvie borstvoeden in het openbaar opnieuw in de kijker: hun ‘Breast Places’-stickers en borstvoedingsbanken geven mama’s aan waar ze in ons land welkom zijn.

Femtechmerk Elvie streeft naar de normalisering van borstvoeding en kolven in het openbaar. Dat deed het merk het voorbije jaar al met een succesvolle lancering van de borstvoedingsbank (een bank die borstvoeden en afkolven promoot ‘en plein public’, red.). De bank huisde al in Kortrijk en Brussel. Stad Brussel plant zelfs eind dit jaar extra banken te plaatsen op verschillende locaties in de stad.

Ter ere van het eenjarige bestaan van Elvie, schittert de bank ook in een nieuw jasje op de PAKT-site in Antwerpen. Je kan de nieuwe bank bewonderen en uittesten tijdens deze Wereld Borstvoedingsweek, die tot 7 augustus loopt. “Met deze speciaal voor borstvoeding ontworpen bank hopen we moeders en jonge kinderen te ondersteunen bij het geven van borstvoeding of het afkolven van melk”, vertelt Tania Boler, CEO en mede-oprichter van Elvie van femtechmerk Elvie.

All boobs welcome here

Naast borstvoedingsbanken werkt het Femtechmerk ook nog met ‘Breast Places’-stickers, met de sprekende bovenkop: all boobs welcome here. Die sticker toont mama’s in welke Belgische horecazaken ze terechtkunnen om te kolven of om hun kindje rustig aan de borst te leggen zónder rare blikken.

“Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat elke moeder, ouder en elk gezin moet kunnen kiezen hoe en waar ze hun baby voeden, zonder oordeel of beperking. Daarnaast moeten ouders ook altijd de vrijheid hebben om zonder zorgen op stap te gaan. We hopen dus moeders van jonge kinderen echt te ondersteunen bij het geven van borstvoeding of bij het afkolven in het openbaar”, zegt Tania.

Drie unieke borsten

Voor het ontwerp van de ‘Breast Places’-sticker trok Elvie naar de jonge Brusselse grafisch ontwerpster Elisa Kies van Pimp Agency. Zij creëerde een sticker die gegarandeerd zou opvallen en de diversiteit van het vrouwenlichaam eert.

Het resultaat: drie borsten in drie verschillende huidskleuren. De een met tepelhaar, de ander met zwangerschapsstriemen, maar stuk voor stuk een ode aan hoe het borstvoedingsavontuur er ‘achter de schermen’ (lees: achter de lekschalen en tepelbeschermers) uitziet.

‘Breast Places’-kaart

Naast de drie borsten wordt de sticker ook vergezeld van een QR-code. Via die code kom je terecht op de ‘Breast Places’-kaart: een online map waarop je alle horecaplekjes terugvindt die zo’n sticker op hun raam plakten en de deuren dus opzetten voor alle ouders en hun hongerige kindjes. Net zoals de sticker dient ook de map als houvast voor ouders die zorgeloos hun cocon willen verlaten.

Sinds Elvies initiatieven het afgelopen jaar, registreerden maar liefst 131 Belgische horecazaken en openbare plaatsen zich als ‘Breast Place’.

Voorbeeldig Brussel

Als Belgische hoofdstad én multiculturele smeltkroes neemt Brussel het voortouw in deze campagne. Op dit moment zijn er al meer dan vijftig horecazaken die zich hebben aangemeld als borstvoedingsvriendelijke zaak, zoals koffiebar GRUUN en spaghettirestaurant Bavet.

“Stad Brussel heeft er de laatste jaren extra werk van gemaakt om de publieke ruimte toegankelijker te maken voor vrouwen. Het zou vandaag niet meer mogen dat jonge ouders, en dan voornamelijk moeders, het huis niet uit kunnen met hun baby’s omdat de zorg niet gegarandeerd kan worden. Daarom steunen wij graag dit initiatief”, zegt Lydia Mutyebele Ngoi, Schepen van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen, in het persbericht.

(Lees verder onder de foto.)

De campagne van Elvie focust vooral op de Belgische horeca, maar ook andere publieke plaatsen mogen zich aanmelden als ‘Breast Place’. Je moet slechts aan drie dingetjes voldoen: een vriendelijk gezicht, een knusse plaats en een verschoningstafel.

Zijn (borst)voedende mama’s en hun hongerige kindjes ook welkom in jouw (horeca)zaak? Dan kan je je hier registreren of een mailtje sturen naar elviebreastfeedingfriendly@gmail.com.

