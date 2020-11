Aftellen naar Sint doet je kroost dankzij deze kalender niet met chocolade, wel met groenten en fruit

Na de adventskalender die je nu in alle mogelijke gedaantes vindt, wint ook de aftelkalender naar Sinterklaas aan populariteit. Maar je kinderen nog meer chocolade voederen? Misschien toch maar niet. Een Antwerps bedrijf bedacht samen met illustratrice Thais Verheyden een geniale oplossing: een kalender die je kroost laat aftellen naar Sint met elke dag een nieuwe groente of een stuk fruit.

Elk jaar komt de Sint langs met zakken vol suikerig lekkers – en ook een paar mandarijntjes. Probeer als ouder dan maar eens je kind te doen snappen dat groente en fruit veel belangrijker zijn dan speculaas en marsepein.

Het Antwerpse Vers D’anvers, dat sinds corona met Vers Aan Huis ook groenten en fruit aan huis levert, creëerde daarom een bijzondere aftelkalender. Net als bij een adventskalender start het aftellen drie weken voor de Sint er is. Maar in plaats van een zoete lekkernij, krijgt je kleine spruit elke dag een lekker stuk groente of fruit in zijn handjes. En de Spiekpietjes op de kalender – lees: de verkenners die voor de Sint onderzoeken hoe braaf de Belgische kinderen zijn – kijken toe of je kroost het lekkers ook braaf opeet.

Extra ‘Piet-amientjes’

Steven Jacobs van Vers D’anvers legt uit hoe ze op het idee kwamen. “Illustratrice Thais Vanderheyden (zij bedacht de Spiekpietjes, red.) is een vriendin van ons. Toen we het met haar hadden over ons idee voor een pakket voor Sinterklaas, toen nog met speculaas en chocolade, zei ze ons dat ze al lang naar een manier zoekt om haar kinderen op een speelse manier groenten en fruit te leren eten. Dus schrapten we de zoetigheden, lieten we haar een kalender schilderen met vijfentwintig groenten en fruit en vulden we een box met die stukken. Zo kunnen kinderen onder het toeziend oog van de Spiekpietjes elke dag een nieuwe groente of fruit leren kennen.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De uitverkoren groentes en vruchten? In box één zit een wortel, clementine, peer, verse erwtjes, een tomaat, courgette, mango, ananas, venkel, kiwi, radijsjes en een pompoen. Daarop volgt box twee, met broccoli, appelsien, appel, fijne boontjes, paprika, komkommer, banaan, druiven, pastinaak, walnoot, kropsla, minimaïs en, natuurlijk, een mandarijn. Goed voor lekker veel ‘Piet-amientjes’, zoals Vanderheyden schrijft.

En vooral: meer dan genoeg leuks om kennis mee te maken. “Brave kinderen die elk stuk opgegeten hebben, kan je tot slot belonen met de Spiekpietjes Smulbox die we de twee weken voor Sinterklaas uitbrengen. Daarin zitten, naast mandarijntjes en een wortel, wel speculaas en chocolade. Én de gegeerde Spiekpietjes Zoekposter.”

Praktisch

Starten met aftellen doe je op 11 november. De boxen bestel je op versaanhuisgeleverd.be en kan je elke dag oppikken in het afhaalmagazijn van Vers d’Anvers in Antwerpen. Het team levert ook drie dagen per week aan huis voor 7,5 euro leveringskosten. Tip: heb je buren met kinderen? Misschien kan je samen met hen bestellen om die kosten te drukken. De eerste box, voor de eerste twaalf dagen, kost 28,50 euro. De tweede box voor de resterende dertien dagen ook.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.