9 op de 10 Belgische ouders worstelen met kroost die moeilijk eet: “We verwachten te veel van een kind aan de eettafel”, zegt gezinspsychologe

De 3 verrassen­de opvoedings­re­gels van Matthew McConaug­hey ontleed: “Ouders moeten letten op hun taalge­bruik”

5 november Say hello to daddy Matthew McConaughey. Dubbelzinnig? Sowieso, want zelfs op zijn 51ste doet de acteur veel vrouwenharten sneller slaan. Maar vergis je niet. Hij heeft wel degelijk prima opvoedingsadvies. Zijn kinderen mogen niet liegen of zeggen: ‘ik kan het niet’ of ‘ik haat’. Orthopedagoog Steven Gielis ontleedt die regels en raadt aan om - jawel - naar daddy McConaughey te luisteren.