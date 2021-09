9 kindjes per verzorger in Vlaamse kinderopvangen: zowel kind, ouders als verzorgers lijden daaronder. “Een kind krijgt meermaals per dag een ‘nee’”

“Het gaat om veel meer dan een tut geven of een pamper verversen. Het gaat om kinderen iets bijbrengen over de wereld. Veel mensen denken dat dat in de kleuterschool begint. Maar dat begint bij ons, in de kinderopvang.” Het is een getuigenis van een jonge kinderverzorger, die begin mei protesteert op het Martelaarsplein in Brussel. In de hoofdstad en in de rest van Vlaanderen kwamen kinderverzorgers toen op straat om te kennen te geven dat ze het niet lang meer trekken. In hun exacte woorden: ‘Het is 5 voor 12, minister Weyts.’ Kinderopvang in Vlaanderen moet dringend beter aangepakt worden. Eén van de grote pijnpunten? Negen kinderen per verzorger, maximaal, is té veel. Maar de overheid luistert nog altijd niet.