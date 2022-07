5 gouden regels die plusouderschap een eitje maken: “Stop met je goede bedoelingen te willen bewijzen”

BV Jitske Van de Veire openhartig over het leven als plusmama: “Zij heeft gehuild. Ik heb gehuild”

“Ik zei tegen mezelf dat ik nooit verliefd zou worden op iemand die een kindje heeft.” En toch is dat precies wat er gebeurde met Jitske Van de Veire (28). Al ruim een jaar lang is ze plusouder van een meisje van zeven. In een openhartig gesprek vertelt ze over hoe die nieuwe rol haar leven veranderde en hoe ze langzaamaan een band kon opbouwen met haar plusdochter. Intussen is ze helemaal gek op haar: “Maar ze heeft me heel hard getest.”

28 juli