4 exclusieve fragmenten uit het boek van NINA’s columniste Lara Switten, die strijdt tegen kanker: “Ik geef niet op. We willen blijven geloven in een mirakel”



Op 17 augustus verschijnt het boek van onze columniste Lara. Zij kreeg vorige week te horen dat de kanker sterker is dan de chemo. Lara stapt nu over op immunotherapie en blijft geloven in een mirakel. Omdat NINA na dit nummer in zomerstop gaat en je Lara’s boek al vooraf kan bestellen, selecteerden we fragmenten uit vier hoofdstukken als exclusieve voorpublicatie. Van een brief aan de kinderen tot een interview met haar man, Steffen. “Vertellen en schrijven over wat er in mijn hoofd omging, hielp. Wanneer het stil blijft, is dat een teken dat ik diep zit.” De NINA-redactie wenst Lara en haar gezin alle moed van de wereld.