2 mama’s over waarom ze hun kind niet naar school sturen: “Mijn zoontje weende elke dag dat hij naar de klas moest”

Luca en Jada Borsato over kind zijn van een ouder die een misstap beging. “Ik haal hier een les uit voor mezelf”

Kun je een normaal leven leiden als een van je ouders zwaar in de fout gaat? Luca en Jada Borsato (23) proberen een eigen carrière uit te bouwen, ook nadat papa Marco beschuldigd werd van seksueel misbruik. Voor hen is ‘kind zijn van’ niet makkelijk in deze tijden. Een gezinstherapeut licht toe hoe kinderen van ouders die een misstap begaan zo’n crisis kunnen overleven, met de gezinsbanden intact. “Je mag als kind nog zo razend zijn, de liefde voor je ouder is daarmee niet weg.”

8 juli