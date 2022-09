2 mama’s getuigen over waarom ze hun kind niet naar school sturen: “Onze jongste kan nu gewoon kind zijn”

COLUMN. De Oekraïense Vera schrijft een laatste keer voor ons: “Had gehoopt positief te kunnen eindigen”

Vera Gruzova (34) is een alleenstaande mama en mindfulnesstrainer uit het Oekraïense Odesa. Begin maart vluchtte ze met haar zoontje David (5) naar België. Vandaag neemt ze afscheid van ons, zij het een beetje in mineur. “Mijn A-kaart is nog altijd niet in orde. Mijn bankrekening, ons appartement, de job die ik heb gevonden: alles staat voorlopig on hold.”

19 juni