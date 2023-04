10 unieke plaatsen voor communiefoto’s. Fotograaf geeft praktische tips: “Laat ze vooral niet te veel poseren”

Bij een communie of lentefeest hoort een uitnodiging mét schattige foto. Wij tippen enkele onverwachtse, fotogenieke plaatsen in ons land, en een fotograaf verheldert hoe je een echt natuurlijke, fijne foto van je kind maakt. “Voor je een locatie vastlegt, denk je best na over het ontwerp van je kaartje.”

1. Transfo in Zwevegem

Wie op zoek is naar foto’s met een industriële look kan terecht in deze oude elektriciteitscentrale omgetoverd tot hippe evenementenlocatie. Buiten mag je zomaar foto’s nemen, maar wie graag binnen fotografeert, moet hier wel even reserveren. En je kan er meteen ook een leuke uitstap van maken want je kan hier ook avontuurlijke activiteiten doen zoals een touwenparcours, duikinitiaties tot kajaktochten.

2. Trax in Roeselare

Als je het leuk wil houden voor je kinderen, neem ze dan mee naar dit leuke skatepark bij Trax in Roeselare. Ideaal om kiekjes te maken van je communicant of feestbeest tijdens zijn/haar favoriete hobby. De toegang is bovendien gratis. En weet je wat leuk is? Rond de Trax-site zijn nog veel meer fotogenieke locaties waar je gebruik van kan maken.

3. Dok Noord in Gent

Volledig scherm Dok Noord Gent © Wannes Nimmegeers (HLN)

Vergeet het Graffitistraatje in Gent als je op zoek bent naar stoere graffitimuren. Een veel coolere locatie is de blauwe waterkraan en grindbakken aan Dok Noord in Gent. De oude bakken zijn omgetoverd tot legale graffiti-kunstwerkjes en heel de site ademt een heerlijke urban vibe, perfect voor stoere foto’s van jouw communicant.

4. Verbeke Foundation in Kemzeke

Wie op zoek is naar een ietwat specialere locatie, moet naar de Verbeke Foundation. Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m² overdekte ruimtes, is deze site een van de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa. Denk aan oude loodsen, unieke exposities en de gekste kunstwerken. Een ideaal decor om er de meest originele portretten van je kind te fotograferen. Best wel even laten weten dat je komt via deze website.

5. Smile Safari in Wijnegem

Wedden dat je kroost wild wordt in dit grootste Instagram- en TikTokmuseum van Europa? Veel moeite zal je dus niet moeten doen om je kind mee te krijgen. Smile Safari is een ontdekkingstocht langs optische illusies, roze palmbomen, regenbogen en zoveel meer. Aan het juiste feestdecor geen gebrek, want je kan hier foto’s in meer dan 70 locaties nemen en zo de meest originele herinneringen vastleggen. Check hier best wel even de prijzen en de openingsuren voor je langsgaat.

6. Sint-Annatunnel in Antwerpen

Volledig scherm Sint-Annatunnel © Lobke Gielkens (LG)

Ook deze locatie is perfect te combineren met een uitstap. De Sint-Annatunnel – of Voetgangerstunnel – is met zijn authentieke houten roltrappen een echt historisch pareltje en ideaal als locatie voor je fotoshoot. Niet alleen in de tunnel zelf, maar ook op de roltrappen maak je de leukste kiekjes. Je kan door de tunnel fietsen of wandelen van de binnenstad naar Linkeroever (en terug) en daar heb je nog een prachtig zicht hebt op de Antwerpse skyline.

7. B-mine in Beringen

Op de B-minesite heb je keuze te over voor leuke communiefoto’s. Denk aan de Avonturenberg, de mijnsite zelf of achter de schermen van het Mijnmuseum. Maar een nog veel originele locatie is het klimcentrum Alpamayo, een klimmuur in de oude elektriciteitscentrale van het museum. Toets hier best even af wanneer het kan en mag, voor je er zomaar binnenwandelt om foto’s te nemen.

8. Muziekbos in de Vlaamse Ardennen

Bye bye Hallerbos, welkom Muziekbos in de Vlaamse Ardennen! Terwijl iedereen massaal foto’s gaat nemen in het Hallerbos, kan je in dit bos ook de wilde boshyacint te spotten, ideaal voor je originele feestfoto’s in de natuur. Je kan je fotoshoot combineren met een daguitstap, want je kan er de Muziekboswandeling of Kabouterwandelroute uittesten met kinderen. En er is ook een stukje speelbos met speeltuigen. Win-win voor iedereen en misschien zitten er op die manier wel wat avontuurlijkere plaatjes tussen.

9. Den Dam in Puurs-Sint-Amands

Het oudste en meest gezellige straatje in de regio Klein-Brabant vind je in Puurs-Sint-Amands. Wie langs Den Dam kuiert, waant zich echt eventjes in een schilderachtig steegje in de Provence. Met kasseien uit 1868 ligt hier een van de oudste straatjes uit de regio onder je voeten. Het is dan ook een populaire plek om er fotoshoots voor communies en lentefeesten te doen. En als je een beetje verder wandelt, kom je zo aan de dijk in Sint-Amands met de veerboot. Misschien nog een tof idee voor foto’s aan en op het water?

10. Stoomtrein in Baasrode

Treinliefhebbers in huis? Dan is een bezoek aan de stoomtreinen die de sfeer en de grandeur van vroeger uitademen, ook een tof idee voor je feestelijke fotoshoot. Je vindt in het oude treinstation in Baasrode nostalgische stoom- en diesellocomotieven en ouderwetse rijtuigen. Op sommige dagen kan je zelfs een tocht maken met de stoomtrein, zodat je ook foto’s kan maken in de coupé.

1. Bereid je goed voor

Ilse: “Voor je enthousiast een locatie vastlegt, denk je best goed na over het ontwerp en formaat van je kaartje. Heb je horizontale of verticale beelden nodig? Welke kleuren komen terug? Denk niet alleen na over de locatie maar ook over de kleding. En denk aan leuke accessoires zoals een hoed, een zonnebril of een voetbal. Accessoires zorgen ervoor dat je kind iets te doen heeft tijdens de fotoshoot.”

2. Denk na over de locatie

We gaven het hierboven al aan, maar de juiste locatie is alles. Ilse: “Kies een locatie die je kind leuk vindt en niet een die jij als ouder fijn vindt. Het gaat tenslotte over de communie of het lentefeest van jouw kind en niet over jou.”

“Houd het sober en vermijd harde kleuren en gras. Droomt je kind van een fotoshoot in een voetbalstadion? Ga dan vooral niet in het gras staan, want dat geeft altijd zo'n lelijke groene schijn. Laat je kind op de tribune zitten of springen, dat geeft mooiere effecten.”

Quote Zoek het niet altijd te ver. Een veldweg of een oude serre in je buurt kan eens zo leuk zijn. Familiefotograaf Ilse Fimmers

“Mijn grootste tip voor een leuke locatie? Zoek het niet altijd te ver. Een veldweg of een oude serre in je buurt kan eens zo leuk zijn.”

3. Het mooiste licht is zacht licht

Ilse: “Ga nooit fotograferen in de volle zon. Wie dat toch doet, krijgt foto’s met heel harde schaduwen en veel te harde kleuren. Op een zonnige dag ga je best zo vroeg mogelijk in de ochtend of bij zonsondergang. Ik ben grote fan van het gouden uur, het laatste uur voor zonsondergang en het eerste uur na zonsopgang. Dat koester ik als fotograaf echt. Het is het perfecte licht om fantastische foto’s te maken.”

4. Maak het leuk voor je kind

Ilse: “Het is zo moeilijk als ouder om foto’s van je eigen kind te nemen. Vaak liggen je verwachtingen zo hoog dat je fout gaat bijsturen. Zet leuke muziek op en laat ze vooral niet te veel poseren. Vertel een mopje, laat ze dansen en springen en echt iets doen op de foto. Moedig je kind vooral aan in plaats van foute opmerkingen te geven.”

Volledig scherm © Ilse Fimmers

5. Doorbreek de traditionele compositieregels

Ilse: “Je kind moet niet altijd in het midden van de foto staan. Als je dat doet, dan krijg je vaak een wat saaie foto. Neem af en toe een close-up. Laat je kind niet altijd recht in de lens kijken. En denk eens out of the box. Neem een close-up van een haarspeld of van een bloemetje op de jurk, dat geeft ook altijd leuke effecten.”

Quote Kinderen fotografe­ren is het allermoei­lijk­ste. Fotogra­feer ze daarom altijd op ooghoogte en laat het kikker- en vogelper­spec­tief achterwege. Familiefotograaf Ilse Fimmers

6. Fotografeer op ooghoogte

Ilse: “Kinderen fotograferen is het allermoeilijkste. Fotografeer ze daarom altijd op ooghoogte en laat het kikker- en vogelperspectief achterwege. Dan komt je foto veel natuurlijker over.”

7. Stop met stressen

Ilse: “Als je zelf stress hebt tijdens de fotoshoot, voelt je kind dat. En dan is het voor niemand leuk meer. Een fotoshoot zou voor beide partijen een leuke belevenis moeten zijn. Als de dingen niet gaan zoals je ze in je hoofd had, laat het dan los.”

