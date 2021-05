1 op de 6 Vlamingen stelt kinderwens uit door corona. Julie (33) is een van hen: “Door mijn eicellen in te vriezen kan ik de komende jaren zorgeloos daten”

Kinderwens in de vriezer: steeds meer vrouwen laten hun eicellen invriezen

19 maart Niet het juiste moment. Niet de juiste man. Nog single of voluit voor de carrière aan het gaan. Stuk voor stuk zijn het redenen waarom vrouwen besluiten om hun eicellen te laten invriezen. En ze zijn met steeds meer. “Het is de enige manier om de tijd even stil te zetten”, stelt fertiliteitsexpert Michel De Vos van het UZ Brussel.