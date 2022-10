Zorgkundige Kim (44) besteed sponsering Dodentocht uit aan duofiets wzc Ter Caele

Deinze/Meetjesland Van een binnen­speel­tuin tot ‘glow in the dark’-minigolf: 7 leuke binnenacti­vi­tei­ten met het gezin in het Meetjes­land en Deinze

De herfst is officieel begonnen, dat merk je ook aan het weer. Ook dit weekend wordt er heel wat regen voorspeld. Geen idee wat je dan een heel weekend kan doen met de kinderen? Geen paniek! Wij zochten de zeven leukste binnenactiviteiten in het Meetjesland en Deinze voor je op. Van een binnenspeeltuin in Deinze tot ‘glow in the dark’-minigolf in Lievegem: ontdek hier onze tips om de regen even te vergeten.

30 september