Zomerfeest pakt uit met optreden winnares ‘The Masked Singer’ Camille

De zangeres groeide de afgelopen jaren uit tot een hitsensatie in de Vlaamse muziekwereld. Ze is onder meer bekend van het populaire Ketnetprogramma #LikeMe, hits met Regi Penxten, Liefde voor muziek en The Masked Singer. “We zijn fier om haar op zondagavond 3 juli live te kunnen presenteren op het Zomerfeestpodium in Ertvelde”, zegt organisator Bart Van Herck. “Reserveren voor de fanzone kost 20 euro per persoon. In ruil is er een verzekerde staplaats in de zone, bieden we twee drankjes aan en sneukeltjes op de receptietafels die in de zone worden opgesteld. Vooraf bieden we met ‘The Singing Masks’ een eigen versie aan van The Masked Singer, met zes bekende Ertveldse verrassingsgasten. Via de Zomerfeestwebsite kun je mee raden wie achter de maskers verscholen zit.”