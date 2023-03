Zijn de huurprijzen in Evergem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Nieuwe fietsstra­ten dwingen volgens CD&V niet tot trager rijden: “Resultaten snelheids­me­tin­gen zeggen genoeg”

In 2022 werden in de Hoogstraat in Assenede, Boekhoutedorp en de Nieuwe Boekhoutestraat in Bassevelde drie nieuwe fietsstraten aangelegd. Volgens oppositiepartij CD&V hebben die niet het gewenste effect.